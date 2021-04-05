Стало известно, кто возглавит министерство информации

Лукашенко назначил нового министра информации. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 5 апреля, назначил нового главу министерства информации. Им стал Владимир Перцов. Об этом сообщает БелТА.

Владимир Перцов занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.

Перцов родился в Витебске. В 1996 году он окончил Витебский государственный университет им. Машерова, а в 2007 году - Академию управления при президенте.

В 1995 - 1999 года Перцов являлся редактором Витебского областного телерадиообъединения, в 1999 - 2002 годах - главный редактор областного радио Витебского областного телерадиообъединения.

В 2002 - 2003 годах Владимир Перцов возглавлял Гродненское областное телерадиообъединение. В 2003 - 2008 годах он стал директором республиканского унитарного предприятия радиотелецентра «Телерадиокомпания Гродно».

В 2008 - 2010 годах - директор дирекции вещания телеканала «РТР-Беларусь». С 2010 года Владимир Перцов работал в должности директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.

Ранее министром информации был Игорь Луцкий. Он занимал эту должность с июня 2020 года, сменив Александра Карлюкевича.

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