Стало известно, куда ушел экс-глава Министерства информации Игорь Луцкий

Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента. Фото: БелТА

В понедельник, 5 апреля, был назначен новый министр информации. Им стал Владимир Перцов. Игорь Луцкий, который до него занимал данную должность, был назначен заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает БелТА.

Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.

Игорь Луцкий являлся главой Министерства информации с июня 2020 года.

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