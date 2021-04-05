Стало известно, куда ушел экс-глава Министерства информации Игорь Луцкий

Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента. Фото: БелТА
В понедельник, 5 апреля, был назначен новый министр информации. Им стал Владимир Перцов. Игорь Луцкий, который до него занимал данную должность, был назначен заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает БелТА.
Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.
Игорь Луцкий являлся главой Министерства информации с июня 2020 года.
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