Герасименя считает, что из-за уголовного дела против нее Беларусь на летней Олимпиаде в Токио может выступать под нейтральным флагом

Александра Герасименя сказала о возможных последствиях из-за уголовного дела против БФСС. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина, возглавляющих Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

Комментируя ситуацию, Александра Герасименя заявила, что из-за возбужденных уголовных дел против руководство БФСС, Беларусь в итоге может быть вынуждена выступать под нейтральным флагом. Об этом, по информации «Еврорадио », именитая спортсменка заявила во время стрима в Instagram.

Она предположила, что результатом возбужденных уголовных дел станет то, что белорусские спортсмены на Олимпиаду поедут под нейтральным флагом. И не исключила, что НОК Беларуси могут и вовсе исключить из Международного олимпийского комитета

- И это уже не наша заслуга, - добавила Герасименя.

Второй фигурант этого уголовного дела Александр Опейкин добавил, что Фонд не преследует цель лишения Беларуси флага или недопуска команды на Игры в Токио.

- Задача другая - защитить спортсменов, чтобы прекратилась эта дичь в белорусском спорте, - заметил Опейкин.

Александра Герасименя выставила свою золотую медаль в поддержку белорусских спортсменов. Фото: Instagram @aliaksandraherasimenia

Также в поддержку белорусских спортсменов Александра Герасименя выставила на аукцион свою золотую медаль с Чемпионата мира 2012-го года, где она одержала первенство на дистанции 50 метров вольным стилем.

- Ну что друзья, по моему пришел мой черед. Сегодня я бы в очередной раз хотела поддержать всех беларусов своим новым лотом - это золотая медаль с Чемпионата Мира 2012 года, - написала она в Инстаграме (орфография сохранена - Прим.).

Александра рассказала, что в победе на ЧМ она была уверена еще до его начала. Напомнила, что после двух серебряных медалей Олимпиады, была полна спортивной злости, так как чувствовала, что способна на большее. Она сказала, что перед заплывом не испытывала ни страха, ни волнения, опередила соперниц на пол корпуса и получила кличку bullet («пуля»).

- Этим лотом я бы хотела поддержать всех белорусов, передать им заряд 100% уверенности в победе, ведь вера в победу, это уже 90% успеха! На медали закреплена черная лента (единственная в моей коллекции), как мне кажется, символизирующая всех наших пострадавших и политзаключенных, - добавила спорстменка.

Сообщается, что средства пойдут на помощь репрессированным спортсменам. Стоимость этого лота Александры Герасимени на 4 апреля уже превысила 10 тысяч долларов.

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