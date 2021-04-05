«Правила одинаковые для всех иностранцев». В Погранслужбе Украины опровергли слухи о том, что в страну не впускают мужчин из Беларуси

В Погранслужбе Украины опровергли слухи о том, что в страну не впускают мужчин из Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ситуацию с гражданами Беларуси, которым в последние дни не разрешили въезд в Украину, попыталась прояснить «КП». Мы дозвонились до помощника председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретаря Андрея Демченко и спросили, в частности, о случаях, когда белорусам отказывали во въезде в аэропорту Одессы.

- Госпогранслужба действует исключительно в рамках законодательства и норм, регулирующих пересечение государственной границы. Отдельных норм об отказе во въезде в Украину гражданам Беларуси призывного возраста нет, - заявил пресс-секретарь.

Он напомнил, что сейчас в рамках противоэпидемических мер действуют правила, по которым иностранцы должны иметь страховку на случай лечения от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест.

- Конечно, для пересечения границы всем иностранцам необходимо подтвердить цель поездки в Украину. Это нормальная европейская и мировая практика, - отметил представитель Погранслужбы.

Он подчеркнул, что эти правила одинаковые для всех иностранцев, всех категорий и возрастов - никаких дополнительных ограничений именно для мужчин из Беларуси нет.

То же нам ответили в Южном региональном управлении погранслужбы, которое находится в Одессе.

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