Снявшихся в обнаженной фотосессии белорусок задержали в Дубае – им грозит до 6 месяцев тюрьмы

Снявшихся в обнаженной фотосессии белорусок задержали в Дубае. Фото: The Sun

Полиция в Дубае задержала группу девушек, которые танцевали голыми и позировали на камеру в таком видео на балконе гостиницы Dubai Marina. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на полицию Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме моделей, задержан также и оператор, снимавший их. Теперь моделям грозит штраф и до шести месяцев тюремного заключения, а организатору съемки - до полутора лет тюрьмы. По данным портала lenta.ru, участницы фотосессии – девушки из Беларуси, России, Украины и Молдовы.

Участниц фотосессии арестовали после того, как кадры попали в Интернет.

Им грозит до 6 месяцев тюрьмы. Фото: The Sun

«Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», – говорится в заявлении полиции Дубая в Twitter.

Местные жители в соцсетях также высказали свое возмущение «кадрами публичного разврата».

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А попался он в результате «контрольной закупки» (подробности).