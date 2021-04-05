Фотофакт. В Осиповичском районе ракетный комплекс врезался в частный дом – полдома нет, 85-летняя хозяйка чудом уцелела

В Осиповичском районе ракетный комплекс врезался в частный дом. Фото: tut.by

В деревне Моисеевичи Осиповичского района в понедельник, 5 апреля, ракетный комплекс врезался в частный жилой дом и едва не снес половину строения – 85-летняя хозяйка чудом уцелела. Она в этот момент вышла на улицу.

Дочь владелицы дома рассказала порталу tut.by, что около 10 утра услышала жуткий треск и удар. Она сразу же выбежала за забор и увидела военную технику, которая въехала в стену дома.

- За рулем военной машины находился совсем молодой парень. Наверное, срочник. Он сказал, что они из осиповичской войсковой части 61 732. Рассказал, что ехали куда-то в сторону Слуцка: то ли машину перегоняли, то ли еще что. У нас тут в деревне крутой поворот. Я не знаю, с какой именно скоростью они ехали, хотя у нас и стоит ограничение 40 километров в час, но, очевидно, что не справились с управлением и врезались в дом, - сообщила дочь Валентина Григорьевна.

В Осиповичском районе ракетный комплекс врезался в частный дом. Фото: tut.by

Военная техника, которая врезалась в дом – тактический ракетный комплекс «Точка – У». Военные уже вытащили его из стены при помощи грузовика. Они же сказали, что возместят ущерб.

- В доме и печка поехала, и стены нет. Я не могу сказать, в каком состоянии находятся конструкции в целом. Чтобы это оценить, нужны специалисты, - прокомментировала женщина.

Валентина Григорьевна добавила, что жить в доме невозможно и она пока заберет 85-летнюю мать к себе в Осиповичи.

В доме семья не так давно делала ремонт: в 2020 году сменили шифер, укрепили бревна перекрытия, а уже в 2021 – обшили стены и потолок гипсокартоном, сменили полы и буквально завтра собирались клеить обои.

- Военная техника осиповичских военных частей довольно часто ездит через деревню, по которой проходит бывшая дорога военного назначения, - подытожила дочь хозяйки дома.

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