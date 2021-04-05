Минздрав Беларуси запретил аптекам продавать настойку боярышника и аналоги после 21.00 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Купить настойку боярышника и ее аналоги в аптеках Беларуси нельзя после 21.00 и до восьми часов утра. Такое решение приняло Министерство здравоохранения. Документ опубликован 3 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Так, теперь запрещено продавать спиртосодержащие препараты с 21.00 до 8.00.

Всего в список попали 12 средств, в их числе настойка боярышника, валерианы, сердечные капли, корвалол, элеутерококк, настойки пиона и женьшеня, муравьиный спирт и т. д.

Такой же запрет вводился в республике примерно пять лет назад, год назад настойку боярышника разрешили продавать не более флакона одному покупателю за один раз.

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