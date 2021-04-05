Александр Лукашенко заявил, что идет информационная война. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 5 апреля, назначил нового главу министерства информации. Им стал Владимир Перцов. Также Лукашенко назначил и заместителя главы Администрации президента. Им стал экс-глава Мининформа Игорь Луцкий.

Во время принятия решений по назначению президент заявил, что идет информационная война. Его слова приводит БелТА.

- Идет информационная война. Это уже не противоборство, но хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство. Боюсь, что дальше будет только хуже в плане информационного противостояния, - подчеркнул Лукашенко.

Он также добавил, что в связи с этим тщательно подбирают людей на должности, где необходимо заниматься противодействием соответствующим вызовам.

- Мы подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек лишь одного, - сказал Лукашенко.

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