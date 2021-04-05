Республиканский субботник объявлен в Беларуси 17 апреля: стало известно, куда пойдут заработанные деньги

Республиканский субботник объявлен в Беларуси 17 апреля. Фото: pixabay

Белорусское правительство объявило республиканский субботник 17 апреля. В этот раз участники будут благоустраивать и приводить в порядок территории городов и деревень, а также мемориальных комплексов.

– В этом году в ходе субботника планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, – уточнила пресс-секретарь Совмина Александра Исаева.

По ее словам, половину заработанных в этот день денег намерены направить Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, в том числе на закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению. Также средства пойдут на частичное финансирование закупок вакцины от COVID-19 в целях обеспечения доступности вакцинации для населения.

Оставшаяся половина заработанных на субботнике денег останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома. Их направят на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Читайте также:

Субботники Лукашенко: заливал бетон, сажал деревья, обустраивал родник на малой родине и впервые показал младшего сына

Каждый год президент участвует в республиканском субботнике (подробности).

Лукашенко на субботнике высаживает лес на Полесье: «Это то доброе, что мы взяли из того периода»

Президент работал на лесовосстановительных посадках в Лясковичах в Петриковском районе (подробности).