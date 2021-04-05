Лукашенко 5 апреля назначил новых помощников по Минской и Гомельской областях. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 5 апреля, назначил новых помощников по Минской и Гомельской областях. Об этом сообщает БелТА.

Помощником президента по Минской области стал нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев. Помощником по Гомельской области стал Николай Рогащук. С июня 2018 года он занимал должность заместителя председателя Миноблисполкма.

- Должности непростые, хоть у вас и опыт уже приличный. Ситуация непростая в плане того, что нам все больше пытаются подсунуть экономических проблем в стране. Вам придется прежде всего заниматься, конечно же, кадрами и второе дело – экономика. Как еще в советские времена говорили: будет экономика – и кадры хорошо работать будут. А если же экономики нет, то как там ни работай, ни упирайся, толку мало, - подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что и у Бутарева, и у Рогащука уже есть большой опыт работы в регионах. Они знают не только о проблемах города, но и села.

- Это наши щупальца на местах. Вы должны быть объективным и ни в коем случае не подстраиваться там под кого-либо ради того, чтобы иметь добрые отношения. Подстраиваться можно лишь тогда, когда все нацелено на результат. Если результат – прежде всего экономический – будет хороший, то в этом случае нужно и объединяться, и подстраиваться, и уже кадры подбирать, - подытожил Лукашенко.

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