Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу. Фото: abff.by

Футбольный тренер Михаил Мархель 5 апреля покинул пост главного наставника сборной Беларуси. Решение расторгнуть контракт было взаимным, сообщается на сайте Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.

Кроме того, на сайте ассоциации отмечается также, что болельщики прислали туда много писем, в которых возмущались недавним разгромным поражением нашей команды от соперников из Бельгии, и просили уволить главного тренера.

«В эти дни на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приходит немало писем, связанных с последними результатами национальной сборной. В частности, болельщики просят уволить главного тренера команды Михаила Мархеля», – сказано в сообщении ассоциации.

Там констатировали, что проигрыш бельгийцам подорвал имидж белорусского футбола.

«Признаемся, сокрушительное поражение в Бельгии больно ударило и по работникам Ассоциации – от руководства до рядовых сотрудников. Очевидно: именно по результатам национальной сборной большинство людей и судит о развитии вида спорта в стране. И такие игры, как в Бельгии, плохо сказываются на имидже белорусского футбола», – отмечается в заявлении АБФФ.

Добавим, что Михаил Мархель был назначен главным тренером сборной Беларуси по футболу 20 июня 2019. С того момента национальная команда не показала каких-либо серьезных результатов во время своих выступлений.

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