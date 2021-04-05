Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу. Фото: abff.by
Футбольный тренер Михаил Мархель 5 апреля покинул пост главного наставника сборной Беларуси. Решение расторгнуть контракт было взаимным, сообщается на сайте Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.
Кроме того, на сайте ассоциации отмечается также, что болельщики прислали туда много писем, в которых возмущались недавним разгромным поражением нашей команды от соперников из Бельгии, и просили уволить главного тренера.
«В эти дни на адрес Ассоциации «Белорусская федерация футбола» приходит немало писем, связанных с последними результатами национальной сборной. В частности, болельщики просят уволить главного тренера команды Михаила Мархеля», – сказано в сообщении ассоциации.
Там констатировали, что проигрыш бельгийцам подорвал имидж белорусского футбола.
«Признаемся, сокрушительное поражение в Бельгии больно ударило и по работникам Ассоциации – от руководства до рядовых сотрудников. Очевидно: именно по результатам национальной сборной большинство людей и судит о развитии вида спорта в стране. И такие игры, как в Бельгии, плохо сказываются на имидже белорусского футбола», – отмечается в заявлении АБФФ.
Добавим, что Михаил Мархель был назначен главным тренером сборной Беларуси по футболу 20 июня 2019. С того момента национальная команда не показала каких-либо серьезных результатов во время своих выступлений.
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