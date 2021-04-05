Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 апреля 2021 года: 986 новых случаев COVID-19, снова девять смертей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу на 5 апреля. Так, за сутки в республике выявлены 986 новых случаев заражения COVID-19 – цифра после выходны всегда меньше средней. Выписаны из больниц еще меньше – 723 пациента. Скончались за этот период девять человек с выявленным ранее коронавирусом – это уже привычная цифра.

Всего с начала пандемии, согласно официальной статистике, в Беларуси заболели уже 328 тысяч 290 человек, выздоровели 318 тысяч 756 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За все время распространения инфекции в республике умерли 2 тысячи 294 пациента с выявленным коронавирусом.

Также в Беларуси продолжают делать тесты на COVID-19. За минувшие сутки их выполнили 9 тысяч 429. Цифра примерно в 2 раза меньше средней – впрочем, в выходные так всегда. Всего в стране провели уже пять миллионов 453 тысячи 123 таких анализа.

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