Банковские счета Павла Латушко, Светланы Тихановской и Антона Мотолько заблокированы в Беларуси

Банковские счета Павла Латушко и Антона Мотолько заблокированы в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ), бывший дипломат Павел Латушко и блогер Антон Мотолько сообщили в своих Telegram-каналах о блокировке их счетов в белорусских банках.

Оба полагают, что это связано c тем, что Комитет госбезопасности включил их в список лиц, причастных к терроризму.

В частности, Павел Латушко сообщил, что его счет в МТБанке был заблокирован утром 5 апреля.

– По моим сведениям, это связано с возбуждением уголовного дела по статье 289 часть 3 «Акт терроризма». Полностью абсурдное и незаконное обвинение. Правовой дефолт, –прокомментировал блокировку своего Павел Латушко в своем Telegram-канале.

Тем временем Антон Мотолько рассказал, что его счета в Альфа-Банке и Приорбанке тоже были заблокированы утром 5 апреля. При этом, по его словам, утром он все-таки успел заплатить налог в качестве ИП за первый квартал.

Позже он сообщил, что заблокированы счет всех, кого включили список причастных к терроризму.

– Собственно, банковские счета заблокировали всем новоприбывшим "террористам" из списка КГБ (предположительно по распоряжению Нацбанка Республики Беларусь): Светлана Георгиевна Тихановская, Павел Латушко, Макар, Остапович, Лупоносов, Купрейчик, Курочкин, Куцко, Жигарь, Лобан, Хилько, Малейчук, Якименко, – написал Мотолько.

Напомним, что 2 апреля КГБ обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». Туда включили 18 новых фамилий. В списке оказались Светлана Тихановская, Павел Латушко, а также блогер Антон Мотолько и другие.

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