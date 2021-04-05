28 апреля в Минске начнут работу аттракционы: вот какие новинки будут

28 апреля в Минске начнут работу аттракционы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Аттракционы в минских парках начнут работать 28 апреля, сообщает Telegram-канал Мингорисполкома. По его данным сейчас завершается подготовка оборудования к сезону.

А вот какие новинки появятся в столичном парке Горького:

- Двухуровневый детский лабиринт.

- В зоне отдыха, расположенной ближе к пересечению ул. Фрунзе и ул. Первомайской, вместо старой детской площадки установят большой игровой комплекс в виде корабля.

- Комнату смеха сменит новый аттракцион «Виртуальная реальность».

- Также сейчас разрабатывается эскизный проект поляны Бабы Яги. Предполагается, что она будет представлять собой игровую зону с различными деревянными скульптурами.

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