Дождь и мокрый снег: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 6 апреля

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 6 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дождливо будет в Беларуси 6 апреля, сообщили в Белгидромете. Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, днем местами (а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах) пройдут кратковременные дожди и мокрый снег.

Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, в отдельных районах – 15-18 м/с.

Будет довольно прохладно.

Температура воздуха ночью составит от -2°С до +4°С. Днем столбики термометров покажут от +4°С до +9°С.

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Планируется благоустроить и привести в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, историко-культурные ценности (подробности).