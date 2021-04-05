Когда потеплеет в Беларуси, рассказали синоптики

Тепло вернется в Беларусь в конце этой недели. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Тепло вернется в Беларусь в конце этой недели. Об этом сообщили в Белгидромете.

– Установившаяся в прошедшие выходные прохладная погода сохранится и сегодня днем. Кроме не очень высоких температур во второй половине дня усилится юго-западный ветер, который приведет к ухудшению комфортности погоды. Во многих регионах будет преобладать небольшая облачность и обойдется без осадков, лишь ближе к вечеру по северо-западу страны небо постепенно нахмурится, и здесь пройдут небольшие дожди, – уточнили синоптики.

Так, во вторник, 6 апреля, погода в Беларуси пока будет прохладной. Ночью на большей части территории республики, днем по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Также прогнозируется ветер, в отдельных районах он будет сильный порывистый. Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С. Днем будет от +4°С до +9°С.

В среду, 7 апреля, тоже будет прохладно и облачно. Местами по республике, а по Гомельской области на большей части территории пройдет кратковременный мокрый снег. Ночью и утром по юго-востоку в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, предупредили синоптики. Температура воздуха ночью составит от -5°С до +2°С, днем будет от +4°С до +9°С.

В четверг, 8 апреля, сохранится прохладная неустойчивая погода. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси выпадет кратковременный мокрый снег. Днем прогнозируется порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от -5°С до +1°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметки от +4°С до +9°С.

В пятницу, 9 апреля, погода начнет проясняться, облаков станет гораздо меньше, осадков почти не ожидается. Температура воздуха ночью составит от -4°С до +1°С, днем будет от +6 до +11°С.

Тепло в страну вернется в выходные.

– В предстоящие выходные в многокилометровой толще атмосферы установятся юго-западные ветры, которые начнут поставлять в нашу страны умеренно теплый воздух, и во многих регионах Беларуси потеплеет. Температура воздуха ночью будет от +1°С до +6°С, местами в субботу при длительных прояснениях ожидается от 0°С до -2°С. Днем будет в пределах +8°С… +14°С, по югу может потеплеть до +15°С… +17°С. Лишь в воскресенье по северо-западу Беларуси, где ожидаются плотные облака, будет прохладно, – пояснили в Белгидромете, сообщает БЕЛТА.

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В некоторых районах ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с (подробности).