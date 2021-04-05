На стройке «Минск-Мир» с высоты 17-го этажа упал рабочий. Фото: СК РБ.

ЧП случилось сегодня в строящемся жилом комплексе «Минск-Мир» около 12.30. А именно - в строящемся 25-этажном доме «Стамбул», который находится в так называемом квартале «Южная Европа». На стройке на уровне 17-го этажа оторвалась подвесная монтажная люлька. В ней было два рабочих один упал с высоты и погиб. Второй чудом зацепился за трос – выбраться ему помогли коллеги.

- Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия, - сообщает СК. -

Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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