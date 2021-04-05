В Минздраве объяснили, почему запретили продавать настойку боярышника после 21.00

Министерство здравоохранения прокомментировало запрет на продажу в аптеках настойки боярышника и других спиртосодержащих препаратов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство здравоохранения прокомментировало запрет на продажу в аптеках настойки боярышника и других спиртосодержащих препаратов. По словам экспертов Минздрава, в Беларуси участились случае немедицинского применения этих средств, в связи с чем решено ограничить их продажу.

«В связи с частыми случаями немедицинского применения некоторых лекарственных препаратов, Минздравом Республики Беларусь сформирован перечень спиртосодержащих лекарственных средств, а также комбинированных лексредств, содержащих фенобарбитал, розничная реализация которых не будет осуществляться с 21.00 до 8.00», – сказано в заявлении Минздрава.

Там добавили, что в перечень включили 21 наименование лекарственных препаратов в форме настоек, капель и экстрактов.

«В том числе – «Диаротокан», настойки «Диаротокан-плюс», «Трикардин», женьшеня, аралии, календулы, пиона, боярышника, пустырника, валерианы, эхинацеи пурпурной, экстракт «Элеутерококк», успокоительные и сердечные капли. В перечень также вошли «Диагиперон», муравьиный спирт, «Барбовал», «Рамевал», «Седанол», а также «Корвалол» всех зарегистрированных в стране производителей», – уточнили в Минздраве.

Напомним, что аптекам запретили продавать настойку боярышника и аналоги после 21.00 и до 8.00 утра с 3 апреля этого года.