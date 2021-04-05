Экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель объяснил, что заставило его подать в отставку

Мархель взял на себя ответственность за позорное поражение от бельгийцев. Фото: abff.by

Бывший главный тренер футбольной сборной Беларуси Михаил Мархель объяснил, когда решил уйти со своего поста.

По его словам, это произошло после разгромного поражения белорусской команды соперникам из Бельгии со счетом 0:8.

– Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Беларуси, – признался Мархель, его цитирует сайт Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку сборной.

– Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Ассоциации «Белорусская федерация футбола» за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет, – добавил Мархель.

Кроме того, он взял на себя ответственность за то поражение от бельгийцев.

– Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения, – заключил Мархель.

Добавим, что ранее в понедельник. 5 апреля, в АБФФ заявили, что решение расторгнуть контракт было взаимным, а после поражения в Бельгии фанаты написали множество писем в ассоциацию с требованием уволить Мархеля.

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Перед матчем тренер обещал, что мы будем вспоминать бельгийские моменты, и свое слово сдержал. Правда, после поражения 0:8 пришлось извиняться (подробности).