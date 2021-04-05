По делу «пинской бойни» милиционеры заявили моральный ущерб в 380 тысяч рублей. А пинчане просят провести аттестацию силовиков на соответствие занимаемым должностям.

Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинен вред, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна». - На суде всех милиционеров допрашивают дистанционно из пинского суда – через видеоконференцсвязь. За эти дни так допросили 72 пинских милиционера, которые в общей сумме оценили моральный ущерб на сумму 382 500 рублей. Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они "испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу". В ответ на это жители Пинска и Пинского района создали петицию, в которой просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинских ГОВД и РОВД, задействованных в работе на уличных акциях протеста против фальсификаций выборов в Пинске, и установить степень соответствия указанных сотрудников занимаемым должностям. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?" – задаются вопросом в петиции.

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