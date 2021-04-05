В МВД рассказали о попавших под поезда: два случая за два дня

Два человека получили травмы на железной дороге - один переходил в неположенном месте, второй лежал около рельсов. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Два человека получили серьезные травмы на железной дороге за последние два дня в Беларуси. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на МВД.

Так, 2 апреля днем на станции Смолевичи пострадал 65-летний мужчина из деревни Малое Залужье. Сельчанин переходил железнодорожные пути в месте, где это не разрешается и попал под электропоезд, который следовал по маршруту Орша-Минск. У мужчины травмированы обе руки.

Вечером 3 апреля под поезд Минск-Могилев попал житель поселка Новинки. Это случилось на остановочном пункте Железнодорожный. Оказалось, что 61-летний мужчина лежал около железнодорожных путей в начале платформы остановочного пункта. Машинист заметил лежащего человека и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

И один, и второй пострадавшие госпитализированы. Специалисты выясняют подробности и причины происшествий.

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