Умер актер Артем Тынкасов – принц Пенапью из культового фильма «Не покидай»

Артем Тынкасов, сыгравший принца в фильме "Не покидай", умер в возрасте 50 лет. Фото: кадр из фильма "Не покидай".

3 апреля не стало актера Артема Тынкасова. Большинству зрителей он запомнился в роли принца Пенапью в культовом советском фильме «Не покидай».

О смерти Тынкасова СМИ сообщают со ссылкой на директора театра «Гоголь-центр» Алексея Кабешева.

Тынкасову было 50 лет, он родился 28 сентября 1970 года. Окончил Высшее театральное училище им.Щепкина, позже там же преподавал актерское мастерство. Артем Тынкасов работал в труппе театра Содружество актеров Таганки под руководством Н.Губенко, преподавал в Российской Академии театрального искусства, в мастерских Г.Анисимова и А.Бармако, играл в Рижском академическом театре русской драмы, в московских «Современнике» и театре имени Маяковского. В его фильмографии, кроме «Не покидай», работы в фильмах «Мы из джаза», «Лимита», «Зверобой», «Истребители» и других.

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