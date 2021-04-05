Еще один украинский телеведущий отказался от участия в «Славянском базаре»

Андрей Доманский должен был заменить отказавшегося Тимура Мирошниченко, но сам тоже отказался от участия в "Славянском базаре".

Один за за другим зарубежные артисты отказываются от анонсированного участия в «Славянском базаре», который пройдет в Витебске летом. Самым первым принимать участие в фестивале 2021 года отказался фронтмен группы «Рондо» Александр Иванов. Затем - украинская певица MARUV, известный российский артист Михаил Галустян, 31 марта стало известно, что на фестиваль не приедет известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, который до этого 10 лет был ведущим фестиваля от Украины. Через неделю стало известно, кто его заменит – это его коллега, телеведущий украинского канала «Интер» 46-летний Андрей Доманский. В результате в интернете появились призывы написать в соцсетях этому телеведущему и объяснить ему ситуацию. И вот чем это закончилось:

Уважаемые белорусы! Я не еду на «Славянский базар», - написал телеведущий Андрей Доманский в своем instagram. – Я вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны нет и не будет. Спасибо за понимание, всем мир.

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