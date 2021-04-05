«Накрыл тело одеялом и ушел». Следственный комитет рассказал подробности зверского убийства мужчины, который приехал в Гродно повысить квалификацию

Подробности зверского убийства в Гродно раскрыли в Следственном комитете. Фото: СК.

Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование убийства с особой жестокостью. Как уже рассказывала «Комсомолка», убийство произошло в январе в одной из квартир в центре Гродно. Хозяин квартиры обнаружил мертвым мужчину, которому сдал жилье.

38-летний мужчина приехал в Гродно на курсы повышения квалификации. На теле погибшего было множество травм. Эксперты установили, что причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения, осложнившиеся острой кровопотерей. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего гродненца.

-В ходе допроса обвиняемый рассказал, что у него с потерпевшим возник конфликт, в ходе которого он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Также мужчина рассказал, что нож выбросил, чтобы скрыть улики, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Следователи провели проверку показаний на месте, и обвиняемый рассказал, какие действия он совершил в отношении погибшего. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, муэчина осознавал значение своих действий, когда совершал преступление.

Обвиняемый под стражей, его действия квалифицированы как убийство, совершенное с особой жестокостью, уточнила Мария Трушинская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Глуске автомобиль въехал в толпу людей. Подробности и видео ЗДЕСЬ.