Литва отказала Тихановской в переименовании Беларуси.

На минувшей неделе подкомиссия рассмотрела предложение Светланы Тихановской закрепить название Belarusia в качестве официального наименования Беларуси в литовском языке. Сейчас в Литве соседнюю страну официально называют Baltarusija, также употребляется неофициальное, но широко распространенное наименование Gudija, сообщает новостной портал Delfi.

Подкомиссия решила не менять нынешнее наименование, поскольку оно «образовано от названия национальности baltarusiai по правилам литовского языка», в отличие от варианта, предложенного Тихановской.

Напомним, вопрос об изменении названия Беларуси на литовском языке среди прочего обсуждался 8 января на встрече министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и вице-министра Мантаса Адоменаса со Светланой Тихановской. 12 января пресс-служба МИД Литвы сообщила, что Ландсбергис получил письмо Тихановской, в котором она призвала изменить официальное название Беларуси на форму, «более близкую белорусскому языку». «В письме Светлана Тихановская утверждает, что, уточнив название соседней страны, Литва выразит уважение к ее суверенитету и поддержит языковую и культурную самобытность белорусского народа», — говорилось в сообщении.

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