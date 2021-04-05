Представитель МИД Китая обвинил развитые страны в «вакцинном национализме»: вот что это значит

Китай обвинил развитые страны в "вакцинном национализме" - многие из них закупают вакцины больше, чем имеют жителей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр иностранных дел Китая, член Госсовета КНР Ван И заявил, что в мире укрепляется «вакцинный национализм». Политик расшифровал употребленный им термин, пояснив, что развитые страны закупили большую часть произведенных в мире вакцин от ковида и этим создали нехватку препаратов для развивающихся государств, пишет «Ъ» со ссылкой на сайт МИД КНР.

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в два-три раза»,— цитирует издание господина Ван И.

«Немало государств испытывает трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу. Этот разрыв в вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью»,— уточнил министр иностранных дел КНР.

Ван И также проинформировал, что Китай оказал помощь с обеспечением вакциной более, чем 80 странам и трем международным организациям. Коммерческие поставки вакцины КНР осуществил в более чем 40 стран. В перспективе – создание по всему миру региональных центров производства и распределения.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил РФ и КНР в том, что эти страны пытаются получить влияние через поставки вакцин и охарактеризовал ситуацию, как мировую войну нового типа, пишет издание.

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