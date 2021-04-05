«Все, уже не снимать?». Девушка в Пинске сняла на видео, как ее знакомые жестоко избивали сверстников

Девушка сняла на видео, как ее знакомые жестоко избивают сверстников. Фото: кадр из видео.

В сети появилось видео массовой драки в Пинске. Как рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, инцидент произошел вечером 27 марта недалеко от университетского спортивного комплекса.

Сотрудники Пинского ГОВД установили участников драки по горячим следам. Оказалось, на ледовом катке повздорили две компании школьников и учащихся колледжа. Одна группа вышла из спорткомплекса раньше и поджидала вторую на улице. Когда вторая группа подростков вышла из комплекса, первая на них напала.

На видео запечатлено, как молодые люди группками и поодиночке нападают на своих оппонентов. Тех, кто падает на землю, пинают ногами. Очевидно, что девушка, которая снимала видео – знакомая участников драки и делает видеозапись по их просьбе. В какой-то момент она спрашивает: «Все, уже не снимать?».

В драке со стороны нападавших участвовали пятеро школьников и один учащийся колледжа, им от 14 до 17 лет. Они не смогли объяснить причину инцидента. В отношении задержанных подростков возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Раньше никто из них в поле зрения милиции не попадал, уточнила Ольга Чемоданова.

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