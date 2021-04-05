В Минске горело общежитие колледжа промышленности строительных материалов на Гурского

В общежитии на Гурского в Минске шесть пожарных расчетов тушили возгорание. Фото: кадр из видео.

Сегодня, 5 апреля, в Минске на улице Гурского произошел пожар в общежитии Белорусского государственного колледжа промышленности строительных материалов. По информации БЕЛТА, в борьбе с огнем было задействовано шесть пожарных расчетов. С огнем пожарные справились быстро.

Людей, находившихся в здании в момент возгорания, эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

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