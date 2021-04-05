Самое милое видео: самка сокола-пустельги в Бресте снесла яйцо. Вот как можно наблюдать за жизнью птичьего семейства в режиме реального времени

А самочка сокола-пустельги в Бресте снесла яичко! Посмотрите же, как это мило. Фото: кадр из видео.

Вот вам самая милая на сегодня новость: самка сокола-пустельги в Бресте снесла яичко. Как птица заботится о будущем потомстве, можно смотреть в режиме реального времени – видеотрансляция из гнезда пустельги ведется на сайте birdwatch.by.

В объективе – два гнезда пустельги, расположенные в Бресте. «Сериал» о семейной жизни соколов насчитывает уже двенадцатый сезон, сообщает АПБ. И всякий раз события в гнездах развиваются по-разному.

У зрителей есть возможность не только наблюдать за пустельгой в режиме реального времени, но и отмотать запись на 12 часов назад и посмотреть самые интересные эпизоды.

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Онлайн-трансляция семейной жизни соколов из Бреста идет уже не первый сезон.