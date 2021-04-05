В Пинском районе волк напал на трех женщин, собаку и козу. Животное ловят, сельчанам советуют не выходить из домов

Волк искусал трех человек в Пинском районе. Пока его не поймали, из дома лучше не выходить! Фото:zooclub.ru

5 апреля несколько жителей деревни Ласицк Пинского района пострадали от укусов волка. Ситуацию описывает служба информации Пинского райисполкома.

Вначале волк напал на двух женщин, которые шли по окраине населенного пункта, во второй половине дня. Женщины закричали, на крики сбежались односельчане и мужчины вилами отогнали волка. Но вскоре агрессивный волк появился уже не на окраине, а в самой деревне, напал еще на одну женщину и искусал ее. Позже стало известно, что волк в этой же деревне напал на собаку и козу.

В Ласицк прибыли экстренные службы – милиция, МЧС, скорая помощь. Медики оказали помощь пострадавшим женщинам. У всех зафиксированы укушенные раны.

На момент получения информации агрессивный волк еще не был найден. В его поисках принимают участие милиционеры, вооруженные табельным оружием, охотники районной организации БООР, егеря лесничества. Спасатели оповещают население деревни об опасности, по Ласицку курсирует машина с громкоговорителем. Пока волк не пойман, жителей просят не покидать дома в темное время суток и вообще воздерживаться от прогулок.

-Случаи, когда здоровый дикий волк вышел к людям, крайне редки. Практически все подобные факты агрессии волка по отношению к человеку в населенных пунктах единичны, и все они объяснялись бешенством, - комментируют ситуацию местные ветеринарные службы.

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