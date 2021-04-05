В США говорят о четвертой волне коронавируса, и это «почти новая пандемия»

В США говорят о четвертой волне ковида. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В США специалисты говорят о четвертой волне COVID-19. Как пишет РИА Новости со ссылкой на профессора Университета Миннесоты эпидемиолога Майкла Остерхолма, страна находится «почти в новой пандемии».

"Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного ("британского" - ред.) варианта B.1.1.7", - цитирует агентство слова эпидемиолога.

В США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 554 тысяч человек. Такие данные предоставлены университетом Джонса Хопкинса на основе суммирования информации федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

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