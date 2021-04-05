Годовалый ребенок утонул в бочке с водой 5 апреля в Новогрудском районе

Маленький ребенок погиб в Новогрудском районе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О страшной трагедии сообщает Телерадиокомпания Гродно в своем телеграм-канале. Годовалый ребенок погиб в деревне Углы Новогрудского района. Это произошло в понедельник, 5 апреля.

Мальчик, которому был 1 год и 4 месяца, погиб около собственного дома. Он утонул в бочке с водой. Сообщается, что вода в бочке была набрана на 30 сантиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы ребенок захлебнулся и погиб. Медики не смогли ничем помочь малышу, лишь констатировали смерть ребенка.

-ОСВОД призывает родителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра, - напоминает ТРК Гродно.

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