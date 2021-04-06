Видеофакт. Могилевчанин крушил автоматы в казино за то, что сначала выиграл, а потом проиграл все деньги

Могилевчанин проиграл "однорукому бандиту" и отомстил, что есть силы. Фото: pixabay.com.

Ночка в одном из игровых клубов Могилева 31 марта выдалась жаркой. Около 03.00 часов тревожный сигнал поступил в Департамент охраны - один из посетителей в алкогольном опьянении вышел из себя и начал крушить слот-машины. Подробности сообщила пресс-служба Департамента охраны МВД.

В итоге выяснилось, что 25-летний могилевчанин, отдыхая в казино, выиграл у «одноруких бандитов» крупную сумму. На этом история могла закончиться, но мужчину не отпускал азарт и он продолжил играть в автоматы, как итог - буквально за пару ставок тут же все «слил».

Взбешенный мужчина крушил слот-машины руками и ногами. Фото: стоп-кадр | видео Департамент охраны МВД.

Проигрыш дался могилевчанину нелегко. В бешенстве он стал крушить рядом стоящие автоматы, ударяя аппараты кулаком и ногами - персонал вызвал милицию.

- Дебошира задержали на месте. Безработный могилевчанин был в алкогольном опьянении. Ранее у него уже были проблемы с законом - судимость за браконьерство из-за незаконного лова рыбы. Задержанного доставили в РОВД, - прокомментировали в Депохраны.

Материалы отправлены в СК на правовую оценку.

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