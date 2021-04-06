С 6 апреля в Беларуси выросли цены на бензин и дизель: узнали стоимость

Те, кто не успел заправиться 5 апреля, заправляются 6 числа уже по новой цене. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что со вторника, 6 апреля, в Беларуси вновь дорожает автомобильное топливо, сообщила пресс-служба Белнефтехима на официальном сайте.

Повышение розничных цен на топливо в концерне объяснили изменением средних значений нефтяных котировок в минувшем месяце. Так в Белнефтехиме заявили, что в марте 2021-го года котировки нефти выросли на 19,7% к показателю за январь текущего года.

Как сильно подорожали бензин и дизель в Беларуси с 6 апреля?

На заправках АЗС цена изменилась снова на 1 копейку. Напомним, что с начала 2021-го года это уже девятое подорожание автотоплива. В Белнефтихиме заметили, что с января 2021-го года цены моторного топлива в Беларуси выросли на 4,3%.

Вот как в итоге изменились цены на автомобильное топливо:

- бензин АИ-92-К5-Евро подорожал до 1,79 белрубля;

- бензин АИ-95-К5-Евро стал стоить 1,89 белорусского рубля за литр;

- бензин АИ-98-К5-Евро достиг 2,11 белрубля;

- дизтопливо ДТ уже стоит 1,89 белорусского рубля.

Напомним, предыдущий раз цены на топливо в Беларуси поднимали 30 марта.

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