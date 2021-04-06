Назван размер взятки, которую якобы получил Виктор Бабарико

По «делу Белгазпромбанка» семь из восьми бывших топ-менеджеров допрошены в суде и полностью признали свою вину. Фото: sb.by.

В эфире ОНТ в понедельник, 5 апреля, по информации с судебных разбирательств по «делу Белгазпромбанка» прозвучали конкретные суммы взяток, а также сообщались некоторые подробности уголовного дела в отношении экс-главы банка Виктора Бабарико.

Так на госТВ заявили, что сумма взятки, которую получили Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич, составляет 1 миллион 690 тысяч долларов США. Такую сумму топ-менеджерам финучреждения передал обвиняемый Виктор Кобяк, представляющий компанию «Активлизинг». Следствие учреждает, что данная взятка передавалась на условиях конфиденциального сотрудничества только с одной фирмой - «Активлизинг». По словам Кобяка взятки он передавал на протяжении долго времени, с 2009-го по 2020-ый годы. Это были и наличные суммы, и перечисления на подконтрольные счета.

Журналисты ОНТ также заявили, что Бабарико «замазал» откатами всех руководящих сотрудников банка, влияющих на решения по кредитованию.

Так сообщается, что председатель банка Шабан сообщил о получении 363 тысяч долларов взятки, зам Ильясюк - не менее 185 тысяч долларов, Добролет - 200 тысяч долларов и 32 тысячи евро.

Уточняется, что, как и во время других слушаний, Виктор Бабарико вину не признает и во время процессов не задает вопросов и не принимает активного участия в судебном процессе.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что допрос в суде Виктора Бабарико должен состояться в конце этой рабочей недели, с 5 по 9 апреля.

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