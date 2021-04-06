Указом Лукашенко в Беларуси изменились границы сразу трех областей

Лукашенко подписал указ об изменении границ трех областей Беларуси. Фото: БелТА.

О том, что указом Александра Лукашенко в Беларуси изменены границы трех областей, сообщила 5 апреля пресс-служба президента на официальном сайте.

Напомним, в декабре 2019-го года «Комсомолка» уже писала о том, что указом Лукашенко сократились территории Брестской, Гродненской и Минской областей. Теперь поменялись и три других оставшихся административных региона республики. По указу новые границы Витебской, Гродненской и Могилевской областей будут окончательно установлены с 1 июля 2021-го года.

Заявляется, что уточняются границы областей и районов, которые до этого устанавливались аж в 1950-ые годы. За десятилетия изменился твердый контур местности, появились новые здания и дороги и так далее, поэтому и данные потребовали корректировки.

Изменения будут постепенно вноситься в реестры и госдокументы. Но как это скажется на жителях областей и юрлицах?

В Беларуси снова меняются границы областей и районов. Фотоиллюстрация: gki.gov.by.

Например, за выдачу нового документа о правах на земельный участок пошлина взиматься не будет. Также физлиц, ипэшников и юрлиц освободят от оплаты внесения изменений в сведения об адресе. А после вступления указа в силу юрлицам не потребуется уведомлять госорганы об изменении местонахождения.

- Соответствующие изменения в документы вносятся одновременно с внесением в них других изменений в случаях, предусмотренных законодательством, или по инициативе юрлиц, ИП или граждан, - подчеркнули в пресс-службе.

При этом до прекращения сроков аренды будут действовать и договора аренды земельных участков, границы которых поменяются.

Подробную информацию уточняйте в соответствующих госорганах.

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