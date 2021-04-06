Появилось экшен-видео погони ГАИ со стрельбой под Добрушем

Гаишники преследовали Mitsubishi Pajero, а потом выстрелили по колесам. Фото: стоп-кадр | видео УВД Гомельского облисполкома.

Эпичная погоня ГАИ за пьяным бесправником происходила в Добрушском районе в минувшие выходные. Подробности сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

О пьяном водителе в милицию сообщили в воскресенье, 4 апреля, очевидцы. Они сказали, что в агрогородке Жгунь на внедорожнике «Митсубиси Паджеро» разъезжает нетрезвый мужчина. На место выбыл наряд ГАИ, на одной из улиц госавтоинспекторы заметили на встречной подозрительную машину. Они подали водителю сигнал об остановке, но он объехал гаишников по обочине и нажал газ - началась погоня.

- Нарушитель направился в сторону деревни Жгуно-Буда, началось преследование. Во время погони не выключались проблесковые маяки и звуковая сигнализация, а водителя по громкоговорителю неоднократно требовали остановиться. Мужчина на это не реагировал, создавая угрожающие жизнью и здоровью условия на дороге, - прокомментировали в пресс-службе.

Сразу мужчина сказал, что не пил, а просто испугался. Фото: стоп-кадр | видео УВД Гомельского облисполкома.

После предупреждения о стрельбе инспектор выстрелил в воздух, а затем - по колесам «Паджеро». Остановили кроссовер в итоге в поле.

На видео, которое опубликовало УВД, показывается и сам нарушитель. Сначала в машине госинспекторов он не сознается, что ездил пьяным, говорит: «Не имею водительского удостоверения, поэтому растерялся, сбежал».

А уже после медосвидетельствования, которое показало 2,4 промилле, признается, что выпил. В машине мужчины на заднем сиденье лежали бутылки с водкой и колбаса.

Пьяный бесправник возил водку и закуску прямо в машине. Фото: стоп-кадр | видео УВД Гомельского облисполкома.

В отношении бесправника составлено несколько протоколов, в том числе за «пьяное вождение». Ранее он уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за такие же преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт 18+. В Глуске взбешенный водитель специально въехал в толпу обидчиков: пять пострадавших.

Водитель «Ауди» со знакомыми отдыхал в кафе и повздорил с другими отдыхающими. Это и могло послужить причиной наезда на людей (подробности).

В Пинском районе волк напал на трех женщин, собаку и козу. Животное ловят, сельчанам советуют не выходить из домов.

В операции по поимке агрессивного волка задействованы милиция, МЧС, охотники (подробности).

С 6 апреля в Беларуси выросли цены на бензин и дизель: узнали стоимость.

В Белнефтехиме сообщили об изменении цены на автомобильное топливо и причинах этого (подробности).