Как выглядит модный джемпер, который всегда будет в тренде, показала Хромченко

Теннисный джемпер с контрастными полосками по горловине и V-образным вырезом нельзя миновать в нынешнем сезоне, считает Хромченко. Фото: pixabay

Модный джемпер, который никогда не пропадет из трендов, показала фешен-эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко во время передачи «Модный приговор» на Первом канале.

– Этот теннисный джемпер с контрастными полосками по горловине и V-образным вырезом нельзя миновать в нынешнем сезоне. Он всегда в моде был, всегда в моде есть и всегда в моде будет. Он в моде вечен, – пояснила Хромченко.

Актуальный джемпер этого сезона, по мнению Хромченко. Фото: скриншот видео

Недавно модный эксперт показала, как выглядят самые трендовые брюки на весну и лето 2021. По ее словам, это просто хит сезона, и не иметь их в гардеробе было бы обидно.

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