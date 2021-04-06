Названы страны Европы, которые ослабляют карантин из-за коронавируса

В европейских стран послабляют локдаун, и люди стали ощущать "возвращение к нормальной жизни". Фото: pixabay.com.

О том, что ряд европейских стран постепенно начнет ослаблять антиковидный карантин, сообщило Euronews.

Так о смягчении локдауна заявили власти Великобритании. Они намерены приступить к первому этапу введения послаблений уже с 12 апреля. Сначала откроются магазины, спортзалы, зоопарки, салоны красоты, некоторые пабы и террасы заведений. Коснется послабление и наиболее уязвимых категорий, так родственникам разрешат посещать жильцов домов престарелых, но с определенными условиями - не более 2 гостей за раз.

Хотя подчеркивается, что британский премьер Борис Джонсон призвал англичан сохранять бдительность и по возможности пройти вакцинацию от коронавируса.

Также о послаблении карантинных условий заявляют и власти Греции. В некоторых районах уже открываются малые и средние предприятия. Позволили работать супермаркетам, которые были закрыты в течение последних двух месяцев, но оставили закрытыми ТЦ. При этом, конечно, сохраняются условия социального дистанцирования. Хотя греки заявляют, что возвращение к нормальной жизни «уже ощущается».

Еще одна страна ослабляющая локдаун в Европе - это Португалия. Вернуться в школы позволили ученикам средних школ. И спустя два месяца вновь открываются террасы заведений, галереи и музеи.

- Уже с 5 апреля в Португалии позволено заниматься индивидуальными видами спорта, в том числе серфингом на пляжах. При этом власти заявляют, что пересматривать карантинные меры будут каждые две недели, - уточняет ресурс.

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