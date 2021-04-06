Милота дня: бельчонок замерз и пришел к белорусским пограничникам греться

Бельчонок замерз и пришел к белорусским пограничникам греться. Фото: pixabay

Курьезный случай произошел на одной из погранзастав Беларуси: замерзший бельчонок пришел просить помощи у пограничников.

Эту милую историю рассказал Госпогранкомитет в своих соцсетях. Когда зверек подошел к погранзаставе, его всего трясло от холода. Однако ему смогли помочь.

Пограничники согрели, накормили малыша и отпустили в лес. Фото: Twitter / GpkGovBY

«Пришла весна, подарим вам теплую историю! Этот бельчонок сам подошёл к пограничной заставе «Тушемля». У него тряслось всё тело от холода. Пограничники согрели, накормили малыша и отпустили в лес!» – рассказали подробности пограничники.

Также они призвали помогать братьям нашим меньшим.

Читайте также:

Овчарка провалилась под лед в Полоцке – ее вытащили спасатели

Пес сначала боялся, но позже доверился сотрудникам МЧС и успокоился (подробности).

«Хозяйка слышала мяуканье, но помочь не могла»: в Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца

Воды в колодце было, кошка стояла на дне и терпеливо ждала помощи (подробности).