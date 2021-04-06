Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отказалась от Минска как площадки переговоров Фото: Оксана БРОВАЧ

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе после отмены карантина больше не поедут в Минск для переговоров, они будут искать другую площадку для обсуждения. Такое заявление сделал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

– Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих участников в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город, – цитирует Резникова «Укринформ».

Он добавил, что в настоящее время Беларусь находится под влиянием России, потому доверия к этой стране нет. По словам Резникова, отказ участников Трехсторонней контактной группы от посещения Минска связан еще и с антиукраинской позиции властей Беларуси.

На данный момент заседания контактной группы по Украине проходят в режиме видеоконференций из-за коронавируса.

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