Стали известны даты централизованного тестирования 2021 года в Беларуси

ЦТ в Беларуси будет проходить в конце июня - июле 2021-го года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Министерство образования сообщило даты проведения централизованного тестирования 2021-го года, проинформировал сайт Национального правового интернет-портала.

Даты регламентируется принятым 19 марта Минобразования постановлением. Документ был официально опубликован 5 апреля. Вот по каким предметам и когда будет проходить ЦТ-2021 в Беларуси.

Так тестирование традиционно будет проводиться в конце июня - июле 2021-го года.

ЦТ по языкам будет проводиться: белорусский (16 июня), русский (18 - 19 июня), иностранные - английский, немецкий, испанский, французский, китайский (28 июня).

ЦТ по естественным наукам: математика (23 - 24 июня), химия (30 июня), физика (2 июля), биология (26 июня), обществоведение (21 июня).

ЦТ по истории и географии: история Беларуси (4 июля), всемирная история новейшего времени (8 июля); география (6 июля).

Резервные дни ЦТ: для белорусского и русского языков (14 и 16 июля), по другим предметам (14 и 18 июля).

Также в постановлении Минобразования официально утверждены учреждения образования, где будет проводиться ЦТ и размещаться пункты регистрации. Всего их 41, а регионально: всего 3 в Минской области, но 13 в самом Минске, по 4 в Брестской, Витебской и Гродненской областях, 6 на Гомельщине, 7 на Могилевщине.

Работать пункты прохождения и регистрации на ЦТ будут с 09.00 утра до 19.00 часов в воскресенье 2 мая и в субботы 15 и 29 мая с 09.00 до 18.00 вечера. Зарегистрироваться на ЦТ можно будет и на резервные дни со 2 по 9 июля.

Начинаться, как в основные, так и в резервные дни ЦТ в Беларуси будет одинаково - всегда с 11.00 утра.

Ранее «Комсомолка» еще писала о том, как будет проводиться ЦТ-2021 в Беларуси в условиях пандемии, и кому понадобятся маски и перчатки.

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