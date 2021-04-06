Экс-владелец сети магазинов «Царское золото» погиб во время отдыха в ОАЭ из-за роковой случайности

Фото предоставлено семьей Павла Корягина

Белорусский бизнесмен Павел Корягин погиб во время отдыха в ОАЭ. Эту информацию подтвердили порталу tut.by его родственники и коллеги. В сентябре 2020 года он отпраздновал свое 45-летие.

– Павел занимался парашютным спортом более 20 лет. В тот роковой день он прыгал с международной командой в центре парашютного спорта Skydive Dubai Desert. По несчастному стечению обстоятельств произошло столкновение парашютистов в воздухе. Павлу не хватало времени и высоты, чтобы раскрыть запасной парашют, – раскрыли подробности коллеги погибшего бизнесмена.

Корягин был хорошо известен в ювелирном бизнесе. Он основал сеть «Царское золото», «Золотая мечта» и «Стайм» и владел ими. В 2020 году Корягин вышел из этого бизнеса и начал заниматься другими проектами.

У бизнесмена остались жена и трое детей.

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Обвинение ему не предъявили (подробности).