Стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу. Фото: tut.by

Стало известно имя исполняющего обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу. Им стал Георгий Кондратьев. Ранее он занимал должность ассистента главного тренера, об этом сообщили на сайте Белорусской федерации футбола.

Кондратьев будет руководить сборной в ходе предстоящих товарищеских матчей против Азербайджана 2 июня и Сьерра-Леоне 7 июня.

Это уже второе назначение Георгия Кондратьева на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу. До этого он возглавлял сборную в период с 2012 по 2014 год.

Напомним, что главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель покинул пост 5 апреля.

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