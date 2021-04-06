Певица Наташа Королева не будет выступать на «Славянском базаре» в этом году

Певица Наташа Королева не будет выстпуать на «Славянском базаре» в этом году. Фото: Instagram / koroleva_star

Российская поп-певица Наташа Королева в этом году не выступит на «Славянском базаре» в Витебске. Об этом заявила администратор ее официальной группы «ВКонтакте», сообщает Белорусский фонд культурной солидарности.

Первоначально артистка намеревалась приехать на фестиваль. Она должна была участвовать в концерте «Золотой хит» 17 июля.

Однако теперь имени певицы нет в списке участников этого концерта на сайте «Славянского базара».

Добавим, что пользователи из Беларуси несколько дней писали Королевой комментарии в соцсетях с просьбами игнорировать фестиваль в этом году.

Ранее от участия в «Славянском базаре» отказались российский артист Михаил Галустян, украинская певица Maruv, российская группа «Рондо», украинские телеведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Доманский.

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Андрей Доманский должен был заменить отказавшегося Тимура Мирошниченко, но сам тоже отказался (подробности).

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Одни артисты из афиши фестиваля «Славянский базар в Витебске» опровергают выступление на сцене витебского амфитеатра, а другие собираются быть обязательно (подробности).

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Шоумен даже не думал ехать на этот фестиваль, а информацию, опубликованную в афише, назвал фейком (подробности).