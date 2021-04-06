Лукашенко – руководству Польши: «У нас поляков немало проживает, но это наши поляки, их родина - Беларусь»

Лукашенко заявил, что в Беларуси проживает немало поляков и их родина - Беларусь. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 6 апреля, во вторник, провел совещание по внешнеполитической тематике. На нем он затронул и польский вопрос. Об этом сообщает БелТА.

- Сейчас многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение»…Я бы еще раз хотел повторить руководству Польши: да, у нас немало поляков проживает. Но это наши поляки и их родина – Беларусь. Они здесь жили, дети их живут здесь и будут жить. Кто хочет выехать, - мы не держали никого и держать не намерены. Но те, кто живет у нас – граждане Беларуси, - подчеркнул президент.

Лукашенко отметил, что подобный подход и в отношении граждан других национальностей.

- Это наши русские, наши украинцы, наши евреи…, - сказал президент.

Александр Лукашенко констатировал, что законную реакцию сотрудников милиции на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, которые называют себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского нацменьшинства.

- У нас почему-то отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях лишь в тот момент, когда переступают закон, а не когда необходимо что-то сделать полезное для государства, гражданами которого они являются. И неважно кто они - поляки, русские, белорусы, украинцы или евреи, - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинства и гордятся межэтническим миром в стране.

- Так всегда будет. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен. Никто не толкнет нас на противоборство поляков с белорусами или русскими. Нас с поляками, с польским народом объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей в 20-30-е годы прошлого века значительной части белорусской территории. Видимо настало время вернуться к данной теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политолог. Мы уже это начали делать, - заявил президент.

Напомним, что глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана в Гродно 23 марта. Журналиста Анждея Почобута задержали 25 марта.

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