Румас прокомментировал свое нахождение в Украине

Сергей Румас. Фото: БелТА

Бывший глава правительства Беларуси Сергей Румас отреагировал на информацию о том, будто бы он переехал жить в Украину.

По его словам, он действительно находится в Киеве, но вовсе не потому, что переехал туда жить.

– Да, действительно, я прилетел в Киев. Но никакой конспирологии – эта поездка связана с теми проектами, о которых я говорил ранее. О переезде в Украину речи не идет, – заявил Румас, его цитирует tut.by.

Бывший премьер также рассказал, что его кандидатура в наблюдательный совет Россельхозбанка пока не утверждена.

– Все идет в рамках стандартных процедур. Я сотрудничал с Россельхозбанком еще со времен работы в Белагропромбанке и буду рад поработать с профессиональной командой одного из крупнейших банков России, – добавил Румас.

Ранее сообщалось также, будто в его доме прошли обыски. Эту информацию он решил не комментировать.

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