Подтверждена связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов. Фото: pixabay

Официальный представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил существование связи между образованием тромбов и прививкой от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом 6 апреля сообщило агентство AFP на своей странице в Twitter.

При этом глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери отметил: пока не ясно, что конкретно обусловило связь прививки от COVID-19 с возникновением тромбов.

6 апреля также стало известно, что британский медицинский регулятор изучает вариант ограничения применения AstraZeneca у молодых людей в связи с сообщениями об образовании тромбов.

По данным на 24 марта в Британии зарегистрировано 22 случая тромбоза сосудов головного мозга и восемь сообщений о других случаях тромбообразования. Семь жителей Великобритании, которые прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca, умерли из-за тромбоза.

Напомним, что ранее эксперты ВОЗ заявили, что не нашли связи между образованием тромбов и применением вакцины AstraZeneca.

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