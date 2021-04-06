Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам «Евровидения», чтобы белорусские артисты выступили на шоу в качестве музыкальных гостей

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам «Евровидения» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей. Фото: страница Сергея Будкина в Facebook

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам конкурса «Евровидение» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей во время прямой трансляции шоу.

- Мы предложили продюсерам конкурса «Евровидение», чтобы во время одного из интервал-актов эфира в качестве музыкальных гостей во время прямого эфира выступили группы NaviBand и VAL вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук, - написал руководитель фонда Сергей Будкин на своей странице в Facebook.

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам «Евровидения» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей. Фото: страница Сергея Будкина в Facebook

Будкин предложил исполнить песню «Love shine a light», с которой Великобритания в 1997 году выиграла песенный конкурс.

Напомним, что 26 Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение». В ЕВС заявили, что новая песня группа «Галасы ЗМеста» нарушает правила.

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