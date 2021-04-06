Лукашенко о Польше: «Нас обвиняют в фальсификации выборов, поддерживают наших беглых предателей и экстремистов»

Лукашенко на совещании высказался о Польше. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 6 апреля, провел совещание по внешнеполитической тематике. Он высказался и об отношениях Беларуси с Польшей. Данная тема обсуждалась во второй части совещания. Об этом сообщает БелТА.

- Второй вопрос – взаимоотношения с нашими соседями, и в первую очередь, с Польшей. Честно сказать, наши контакты с этой страной никогда идеальными не были. Но мы в силу своего характера, менталитета, долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались компромисс найти, проявляли гибкость и понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают и они для нас действительно важны. Но выяснилось, что эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость, - отметил президент.

По его словам, еще в июне 2020 года Польша была готова идти нам навстречу.

- Декларируемая еще в июне 2020 года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых предателей и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, а также экстремистским интернет-ресурсам. А потом и до санкций дело дошло. Еще в июне они нам песни пели, приятные для слуха. И в то же время, мы это сегодня уже знаем, через спецслужбы и другие структуры вели другую игру – двойную, - заявил Лукашенко.

Президент добавил, что последней каплей, которая уже переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников.

- С данной целью были проведены мероприятия для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции, - обратил внимание Лукашенко.

Он подчеркнул, что «весь этот шабаш» проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны.

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